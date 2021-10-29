Стали известны новые направления авиасообщения из Праги, Киев и Одесса в списке

В течении зимнего сезона будут предложены совершенно новые направления. Wizz Air предлагает рейсы из Праги в Рим, Катанию и Неаполь, а Smartwings добавляет рейсы в Дубай и Лондон.

Маршрут в Тель-Авив будут выполнять Israir Airlines, Blue Bird Airways и Arkia Airlines в зимнем сезоне 2021 года.

Также в этот зимний сезон появятся совершенно новые маршруты, а именно – маршрут Прага – Одесса на Bees Airline, а также новое сообщение SkyUp Airlines в Киев. Новые маршруты Ryanair улучшат доступность в Варшаву и Неаполь.

С воскресенья, 31 октября 2021 года, начинает действовать зимнее расписание рейсов, которое предлагает прямые рейсы из Аэропорта Вацлава Гавела Прага в 92 направления, включая такие экзотические страны, как Кения, Мексика и Доминиканская Республика. Также появятся новые маршруты по зимнему расписанию рейсов, например, в Тель-Авив, Неаполь, Одессу, Киев, Дубай и Амстердам. Запуск базовых операций Eurowings также будет способствовать возобновлению и дальнейшему развитию воздушного движения.

По зимнему расписанию рейсов на 2021 год прямые рейсы из/в Прагу будут выполнять 47 авиакомпаний. Немецкая компания Eurowings, входящая в Lufthansa Group, открывает свою базу в Пражском аэропорту. Его два Airbus A319 будут обеспечивать сопряжение с 13 европейскими направлениями, включая Канарские острова и Барселону. Ryanair имеет запланированные рейсы из Праги в 26 городов, включая популярные направления, такие как Лондон, Краков и Дублин. По зимнему расписанию полетов Smartwings Group будет выполнять сообщения почти с 20 направлениями, такими как Канарские острова, Мадейра, Хургада, Париж и Стокгольм. Прямые дальние чартерные рейсы в такие экзотические направления, как Мальдивы, Пунта-Кана, Момбаса, Канкун и Занзибар, также будут доступны из Аэропорта Вацлава Гавела Прага.

Наташа Бригинец, [29.10.21 15:56]

Стали известны новые направления авиасообщения с Прагой. Киев и Одесса в числе рейсов.

В течении зимнего сезона будут предложены совершенно новые направления. Wizz Air предлагает рейсы из Праги в Рим, Катанию и Неаполь, а Smartwings добавляет рейсы в Дубай и Лондон.

Маршрут в Тель-Авив будут выполнять Israir Airlines, Blue Bird Airways и Arkia Airlines в зимнем сезоне 2021 года.

Также в этот зимний сезон появятся совершенно новые маршруты, а именно – маршрут Прага – Одесса на Bees Airline, а также новое сообщение SkyUp Airlines в Киев. Новые маршруты Ryanair улучшат доступность в Варшаву и Неаполь.

С воскресенья, 31 октября 2021 года, начинает действовать зимнее расписание рейсов, которое предлагает прямые рейсы из Аэропорта Вацлава Гавела Прага в 92 направления, включая такие экзотические страны, как Кения, Мексика и Доминиканская Республика. Также появятся новые маршруты по зимнему расписанию рейсов, например, в Тель-Авив, Неаполь, Одессу, Киев, Дубай и Амстердам. Запуск базовых операций Eurowings также будет способствовать возобновлению и дальнейшему развитию воздушного движения.

По зимнему расписанию рейсов на 2021 год прямые рейсы из/в Прагу будут выполнять 47 авиакомпаний. Немецкая компания Eurowings, входящая в Lufthansa Group, открывает свою базу в Пражском аэропорту. Его два Airbus A319 будут обеспечивать сопряжение с 13 европейскими направлениями, включая Канарские острова и Барселону. Ryanair имеет запланированные рейсы из Праги в 26 городов, включая популярные направления, такие как Лондон, Краков и Дублин. По зимнему расписанию полетов Smartwings Group будет выполнять сообщения почти с 20 направлениями, такими как Канарские острова, Мадейра, Хургада, Париж и Стокгольм. Прямые дальние чартерные рейсы в такие экзотические направления, как Мальдивы, Пунта-Кана, Момбаса, Канкун и Занзибар, также будут доступны из Аэропорта Вацлава Гавела Прага.

British Airways снова соединит Прагу с аэропортом Сити в центре Лондона, Czech Airlines возобновит маршрут в Копенгаген, Ryanair возобновит прямые рейсы в Барселону, Париж и Манчестер, а Jet2.com возобновит свои рейсы в Бирмингем, Манчестер, Лидс и Ньюкасл.

Кроме того, в зимний сезон будут доступны совершенно новые соединения. Wizz Air предлагает рейсы из Праги в Рим, Катанию и Неаполь, а Smartwings добавляет рейсы в Дубай и Лондон. Маршрут в Тель-Авив будут выполнять Israir Airlines, Blue Bird Airways и Arkia Airlines в зимнем сезоне 2021 года. Также появятся совершенно новые маршруты, а именно маршрут Прага – Одесса, благодаря авиакомпании Bees Airline, и новый рейс SkyUp Airlines в Киев. Новые маршруты Ryanair улучшат доступность в Варшаву и Неаполь. Vueling увеличит количество рейсов в Амстердам, а Blue Air – в Бухарест, запустив новый маршрут.

Наряду с новыми направлениями по сравнению с летним расписанием рейсов увеличится частота стыковок на существующих маршрутах. Например, British Airways увеличит количество рейсов в Лондон до двух раз в день, добавив утренний рейс в аэропорт Хитроу для пересадок в США. Авиакомпания Brussels Airlines, осуществляющая перевозку пассажиров в Брюссель до одиннадцати раз в неделю, входит в число компаний, которые будут летать из Праги чаще, чем по летнему расписанию. Ryanair предложит такое же количество частот в Милан и увеличит количество рейсов в Дублин, Венецию, Брюссель и Болонью. Flydubai будет обслуживать больше рейсов в Дубай с вылетами до семи раз в неделю. Также будет предложено больше рейсов по маршруту Transavia в Эйндховен.

Восстановлены прямые сообщения из Праги:

Барселона – Ryanair

Бирмингем – Jet2.com

Копенгаген – Чешские авиалинии

Лидс – Jet2.com

Лондон/Сити — British Airways

Манчестер – Jet2.com

Манчестер – Ryanair

Ньюкасл – Jet2.com

Париж/Бове – Ryanair

Новые прямые сообщения из Праги:

Амстердам – Vueling

Бухарест — Синий воздух

Дубай – Smartwings

Катания – Wizz Air

Киев – SkyUp Airlines

Лондон/Хитроу – Smartwings

Неаполь – Wizz Air

Неаполь – Ryanair

Одесса – BeesAirline

Рим/Фьюмичино – Wizz Air

Такие Авив – Israir, Blue Bird Airways, Arkia Airlines

Варшава/Модлин – Ryanair

Eurowings Connections с новой базы в Праге: Афины, Барселона, Бирмингем, Бристоль, Дюссельдорф, Фуэртевентура, Копенгаген, Кельн, Малага, Милан/Мальпенса, Тель-Авив, Тенерифе, Загреб

Выбранные маршруты с увеличенной частотой по сравнению с летним сезоном:

British Airways – Лондон/Хитроу – увеличили до 14 рейсов в неделю

Brussels Airlines – Брюссель/Завентем – увеличили до 11 рейсов в неделю

Flydubai – Дубай – увеличили до 7 рейсов в неделю

Ryanair — Венеция/Тревизо – увеличили до 4 рейсов в неделю

Ryanair – Болонья – Ryanair – увеличили до 4 рейсов в неделю

Ryanair — Брюссель/Шарлеруа – увеличен до 1 рейса в неделю

Ryanair – Дублин – увеличили до 6 рейсов в неделю

Ryanair – Милан/Бергамо – увеличили до 11 рейсов в неделю

Трансавиа – Эйндховен – увеличили до 4 рейсов в неделю