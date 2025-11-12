Ryanair переходит на цифровые посадочные талоны: новые правила действуют с 12 ноября

Авиакомпания Ryanair ввела новые правила для всех пассажиров — теперь посадочные талоны доступны исключительно в цифровом формате. Начиная с 12 ноября, регистрация и загрузка билетов осуществляются только через официальное мобильное приложение Ryanair, сообщает The Independent.

Полный отказ от бумажных билетов

Отныне пассажиры должны использовать электронные посадочные талоны в приложении авиакомпании — бумажные версии больше не принимаются.

В Ryanair объясняют, что это решение направлено на сокращение использования бумаги, уменьшение влияния на окружающую среду и дальнейшую цифровизацию сервиса. По расчётам компании, нововведение позволит ежегодно экономить около 300 тонн бумаги.

Однако эксперты отмечают, что изменения могут создать неудобства для некоторых клиентов — прежде всего для тех, кто не пользуется смартфонами или предпочитает иметь при себе распечатанный билет.

Ryanair: “Будущее — за цифровыми путешествиями”

Директор по маркетингу Ryanair Дара Брэди подчеркнул, что переход на полностью цифровые посадочные талоны сделает путешествия быстрее, удобнее и экологичнее.

“Четыре из пяти наших пассажиров уже используют электронные талоны, поэтому это логичный шаг вперёд,” — отметил он.

Генеральный директор Майкл О’Лири добавил, что, несмотря на возможные трудности на первых этапах, более 80% клиентов уже активно пользуются мобильным приложением Ryanair, и потому такой переход является “естественным развитием сервиса”.

Если телефон разрядился или потерян

В случае проблем с устройством посадочный талон можно бесплатно получить в аэропорту — до прохождения контроля безопасности.

Если ситуация возникнет после проверки, помощь окажут сотрудники Ryanair, поскольку все данные пассажиров уже хранятся в системе авиакомпании.

Для тех, у кого нет смартфона

Пассажиры без мобильного телефона могут зарегистрироваться на рейс через сайт Ryanair. В этом случае бумажный посадочный талон выдадут на стойке регистрации.

Онлайн-регистрация остаётся обязательной для всех. Те, кто не зарегистрируется заранее, смогут сделать это в аэропорту, но за дополнительную плату — от 30 до 55 евро, в зависимости от страны.

При этом в отдельных государствах, например, в Марокко, предъявление распечатанного посадочного талона остаётся обязательным.