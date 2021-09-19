Авиакомпания flydubai отмечает десятилетие с момента осуществления первого коммерческого рейса в Украину в 2011 году. Украина является важным направлением маршрутной сети flydubai. В настоящее время авиакомпания выполняет ежедневные рейсы в Киев и до трех рейсов в неделю в Одессу.

С 2011 года более 1,5 млн пассажиров воспользовались услугами авиакомпании для перелетов между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами. Большинство пассажиров из Украины посещают Дубай. Также популярными направлениями для путешествий стали Коломбо, Мале и Занзибар. Граждане Украины оформляют визу бесплатно по прилету в ОАЭ, где сейчас проживает более 15 тысяч украинцев.

Старший вице-президент flydubai по коммерческим операциям и электронной коммерции Джейхун Эфенди сказал: «Украина играет важную роль в истории нашей авиакомпании. Первый коммерческий рейс бизнес-класса приземлился в Киеве. Кроме того, именно этот город стал первым направлением, с которым мы возобновили регулярные рейсы после отмены ограничений на полеты в прошлом году».

При бронировании рейса flydubai пассажиры получают в подарок билет на один день выставки «ЭКСПО-2020», которая проходит в период с 1 октября 2021 по 31 марта 2022 года. Предложение действительно для всех билетов, приобретенных с 1 сентября 2021 года на рейсы на эти даты.