Россия отправляет в Беларусь около 2500 солдат

Россия отправляет на обучение в Беларусь около 2500 солдат. Почти 13 000 белорусских и российских солдат примут участие в маневрах «Запад-2021», которые начнутся 10 сентября.

Маневры «Запад-2021» также пройдут на российских полигонах. В обеих странах в учениях, которые продлятся одну неделю, примут участие 200 000 солдат и 80 самолетов и вертолетов, 15 кораблей, 290 танков и 240 орудий.

Как сообщают российские военные источники, в маневрах также примут участие около 2000 военнослужащих из стран постсоветского Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и дружественных стран.

Между тем эксперты и политики из стран НАТО отмечают, что с каждой партией российско-белорусских маневров идет пропагандистская война и попытка угрожать Альянса. Они не исключают, что во время маневров «Запад-2021» может состояться провокация на границах с Польшей и Литвой.