ГлавнаяБЕЛАРУСЬРоссия отправляет в Беларусь около 2500 солдат
БЕЛАРУСЬ

Россия отправляет в Беларусь около 2500 солдат

Евгений Подольский

Россия отправляет на обучение в Беларусь около 2500 солдат. Почти 13 000 белорусских и российских солдат примут участие в маневрах «Запад-2021», которые начнутся 10 сентября.

Маневры «Запад-2021» также пройдут на российских полигонах. В обеих странах в учениях, которые продлятся одну неделю, примут участие 200 000 солдат и 80 самолетов и вертолетов, 15 кораблей, 290 танков и 240 орудий.

Как сообщают российские военные источники, в маневрах также примут участие около 2000 военнослужащих из стран постсоветского Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и дружественных стран.

Между тем эксперты и политики из стран НАТО отмечают, что с каждой партией российско-белорусских маневров идет пропагандистская война и попытка угрожать Альянса. Они не исключают, что во время маневров «Запад-2021» может состояться провокация на границах с Польшей и Литвой.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодаТалибанвакцинапожарПравила въездаКабул

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International