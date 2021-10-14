Репрессии в Беларуси. Три года колонии строгого режима за вывешивание исторического флага

В июне Артур Свиридовский вывесил у школы бело-красно-белый флаг. Молодой житель Белорусского Островца также снял с одного из офисов действующий государственный красно-зеленый флаг. Через мгновение его арестовали. Он провел в заключении более 3 месяцев. Судебный процесс проходил за закрытыми дверями.

Бело-красно-белый флаг — исторический национальный символ, не признанный нынешними белорусскими властями. Этот флаг используют сторонники оппозиции.

Запрещенный властями правозащитный центр «Вясна» сообщает, что с августа прошлого года, то есть с начала акций протеста после президентских выборов, в Беларуси возбуждено 4690 уголовных дел. На данный момент правозащитники предоставили статус политзаключенных 805 лицам.