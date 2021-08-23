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Польша построит забор на границе с Беларусью

Глеб Парфененко
Польша построит забор на границе с Беларусью

Польша построит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает ТАСС.

«На границе с Беларусью появится новый сплошной забор высотой 2,5 метра», — сказал Блащак. Кроме того, «для помощи пограничникам будет привлечено больше военнослужащих. Вскоре я представлю подробности дальнейшего привлечения Вооруженных сил Польши», — сказал польский министр.

Блащак планирует как можно скорее предоставить подробную информацию о дальнейшем участии армии в охране границы с Беларусью. По данным МИД Польши,

С начала августа было зарегистрировано 2100 попыток нелегального въезда в страну с территории Беларуси. Пограничники предотвратили 1350 попыток пересечения границы, а 780 иностранцев были задержаны и размещены в закрытых центрах.

Сегодня Литва объявила, что к началу сентября следующего года завершит строительство 508-километрового забора на границе с Беларусью, чтобы остановить мигрантов, прибывающих из Беларуси, которые, по данным правительства Литвы, организованные президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает Reuters.

Стена, которую планируют построить власти Литвы, будет трехметровой высотой с колючей проволокой и будет стоить не менее 152 миллионов евро. По данным правительства Литвы, в этом году белорусско-литовскую границу нелегально пересекли 4141 человек. В прошлом году 74 человека незаконно пересекли белорусско-литовскую границу.

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