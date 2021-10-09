Польша отправляет вертолеты к границе с Беларусью

«Охрана границы с Беларусью в настоящее время является ключевой задачей польских войск и Пограничной охраны. По границами следят около 3000 солдат. В ближайшие дни военные вертолеты будут осуществлять воздушное патрулирование вдоль белорусско-польской границы», — написал Блашак в Twitter.

Литва, Латвия и Польша недавно сообщили об увеличении числа нелегальных мигрантов, задержанных на границе с Беларусью, официально обвинив Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел чрезвычайное положение на территориях, граничащих с Беларусью, а армия и полиция задействованы в защите границы.

По данным пограничных властей, в сентябре было зарегистрировано 7535 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. Это можно сравнить с 120 такими попытками, зарегистрированными за весь 2020.

Белорусский президент Александр Лукашенко отметил, что Минск больше не будет ограничивать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, уточнив, что из-за западных санкций в Минск «нет на это ни денег, ни сил».