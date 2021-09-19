На польско-белорусской границе 4 человека найдены мертвыми, еще 7 госпитализированы

По словам чиновников обеих стран, в воскресенье на белорусско-польской границе были найдены мертвыми четыре человека, через неделю после того, как Варшава ввела чрезвычайное положение после наплыва мигрантов.

Пограничники Польши добавили, что они также обнаружили восемь истощенных мигрантов, застряли на болотистой местности в других местах вдоль границы. Семь из них были госпитализированы.

В последние месяцы тысячи мигрантов, в основном с Ближнего Востока, пересекли или пытались пересечь границу из Беларуси в соседних государств-членов Европейского Союза — Латвии, Литвы и Польши.

ЕС подозревает, что наплыв организует президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на санкции против его правительства.

«Сегодня (в воскресенье) в приграничном с Беларусью регионе были обнаружены тела трех человек», — написали в воскресенье пограничники Польши.

Лица были найдены в трех разных местах и ​​были «вероятно нелегальными иммигрантами», — сообщила польском информационному агентству PAP пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальский.

Четвертое тело иракской женщины было найдено в воскресенье у белорусской границы.

«Тело женщины неславянской внешности было обнаружено в пределах метра от белорусско-польской границы», — сообщил государственному информационному агентству БелТА белорусский пограничник.

Исполняющий обязанности начальника Усовского пограничного поста Евгений Омес заявил, что на земле есть «явные следы» того, что тело везут из Польши в Беларусь.

БелТА рассказала, что у тела нашли троих детей, мужа и летнюю женщину. Все они являются гражданами Ирака, добавила БелТА.

БелТА сообщила, что муж погибшей заявил, что правоохранительные органы Польши подвезли их к границе и «под угрозой» заставили переправиться на белорусскую сторону.

Ранее в воскресенье польские пограничники написали в Twitter, что они также несколько часов спасали мигрантов, застрявших в болотистой местности у реки Супрасль у границы с Беларусью.

«Восемь иммигрантов (пятеро мужчин и три женщины) были спасены, семеро из них госпитализированы», — написали пограничники в Twitter, добавив, что в операции участвовали также пожарные, спасатели и полицейские.

Они также сказали, что суббота была напряженным днем, отметив 324 попытки незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу.

На прошлой неделе Польша ввела 30-дневную чрезвычайную меру, которая запрещает нерезидентам проходить территорию вдоль ее границы с Беларусью, впервые страна применила такую ​​меру после падения коммунизма в 1989 году.

Он также отправил тысячи солдат на границу и начал строить забор из колючей проволоки.

В начале августа Беларусь заявила, что обнаружила мертвого иракца у своей границы с Литвой, утверждая, что его убили.

Западные правительства ввели несколько пакетов санкций в отношении Беларуси в связи с подавлением инакомыслия, которое началось, когда по всей стране вспыхнули протесты после спорных выборов в прошлом году.