19 человек погибли в результате аварии парома в Бангладеш

По меньшей мере 19 человек погибли и пропали без вести после крушения парома в Бангладеш, сообщает агентство Reuters со ссылкой на власти.

Это еще одна подобная авария в стране. Сотни людей ежегодно погибают в авариях на паромах в Бангладеш, где водный транспорт широко используется, но стандарты безопасности низкие.

После сегодняшней аварии было найдено 19 тел, в том числе девять женщин и двое детей. Более 50 человек находились на борту переполненного парома, который столкнулся с судном, перевозивший песок. Некоторых пассажиров спасли, другим удалось самостоятельно доплыть до берега.