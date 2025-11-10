Самые дешёвые и самые дорогие горнолыжные курорты Европы: рейтинг зимнего сезона 2025/26

Зима уже близко — и тысячи любителей снега готовятся к новому сезону.

Компания Holidu опубликовала свежий Европейский индекс цен на горнолыжный отдых (European Ski Price Index), который проанализировал более 300 курортов с трассами длиной от 20 км и показал, где катание обходится дешевле всего, а где начинается настоящая роскошь.

Исследование учитывает стоимость суточного проживания и официальные цены на ски-пассы, формируя реальную картину затрат на одного человека в день.

Итоги этого года: Франция — безусловный лидер по доступности, а Австрия, Италия и Швейцария удерживают позиции самых престижных направлений Европы.

Как рассчитывается индекс

Методика Holidu проста и прозрачна.

В расчёт берутся:

медианная цена аренды жилья за ночь (по данным Holidu);

официальная стоимость ски-пассов от курортов.

Если данные за сезон 2025/26 ещё не опубликованы, используются прошлогодние декабрьские тарифы.

Рассматриваются два периода:

21–28 декабря 2025 года — высокий сезон;

22–29 марта 2026 года — низкий сезон.

Результатом становится средняя дневная стоимость отдыха на одного туриста, включающая проживание и ски-пасс.

10 самых дешёвых горнолыжных курортов Европы — все во Франции

Франция снова возглавила рейтинг доступных направлений.

Курорты в Пиренеях и Веркоре предлагают отличное катание по демократичным ценам — идеальный вариант для семей и новичков.

№ Курорт Регион Средняя цена/день (€) Протяжённость трасс (км) Ски-пасс (€) 1 Artouste-Laruns Пиренеи 43.5 27 24 2 Lans en Vercors Веркор 44.2 23 20–24 3 Réallon Верхние Альпы 45 30 25 4 Autrans – La Sure Изер 45.5 20 23 5 Roubion les Buisses Приморские Альпы 47 30 28 6 Hautacam – Argelès-Gazost Пиренеи 48 26 26 7 Gresse en Vercors Веркор 48.5 20 25 8 Crévoux Прованс–Альпы 49.5 21.5 27 9 Le Collet d’Allevard Савойя 51.25 35 28 10 Saint-Léger-les-Mélèzes Верхние Альпы 51.5 24 29

Самый дешёвый курорт — Artouste-Laruns (€43.5 в день).

Небольшие, уютные и спокойные французские курорты становятся отличной альтернативой переполненным Альпам, сохраняя качество и атмосферу.

10 самых дорогих горнолыжных курортов Европы — для ценителей роскоши

На противоположном полюсе рейтинга — курорты, где сочетаются безупречное катание и высокий комфорт.

Пять из них находятся в Австрии, три — в Италии, два — в Швейцарии.

№ Курорт Страна Средняя цена/день (€) Трассы (км) Ски-пасс (€) 1 Obergurgl-Hochgurgl Австрия 287 108 73.5 2 Cortina d’Ampezzo Италия 279.5 120 77–101 3 Obertauern Австрия 276.5 100 69.5 4 Zermatt Швейцария 273 322 75 5 Gitschberg Jochtal Италия 238 51.7 63 6 Ischgl Австрия 228.5 239 72 7 St. Moritz – Corviglia Швейцария 222 163 80 8 Madonna di Campiglio Италия 221 60 70 9 Kitzbühel / Kirchberg / KitzSki Австрия 214.75 185 68 10 Hintertux Glacier Австрия 214 60 65

Obergurgl-Hochgurgl в Австрии лидирует с ценой €287 в день — элитный курорт с 108 км трасс, современными подъёмниками и атмосферой премиального отдыха.

Следом идут Cortina d’Ampezzo в Италии (€279.5) и Zermatt в Швейцарии (€273) — курорты, сочетающие престиж, сервис и легендарные виды.

Что показывает рейтинг

Разница между бюджетным и премиальным отдыхом — более €230 в день. Но цена — не единственный показатель.

Франция — это аутентичность и спокойствие.

Австрия и Швейцария — высокий уровень сервиса и престиж.

Италия — сочетание комфорта, гастрономии и «dolce vita».

Эксперты советуют бронировать заранее и выбирать менее загруженные даты, особенно с учётом роста цен из-за коротких зим.

Итог

От €43.5 до €287 в день — диапазон цен на горнолыжный отдых в Европе впечатляет.

Главное — выбрать, что ближе вам: камерная атмосфера французских деревень или люксовые отели Альп.

Зима зовёт — пора готовить лыжи.