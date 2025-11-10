Самые дешёвые и самые дорогие горнолыжные курорты Европы: рейтинг зимнего сезона 2025/26

Зима уже близко — и тысячи любителей снега готовятся к новому сезону.
Компания Holidu опубликовала свежий Европейский индекс цен на горнолыжный отдых (European Ski Price Index), который проанализировал более 300 курортов с трассами длиной от 20 км и показал, где катание обходится дешевле всего, а где начинается настоящая роскошь.
Исследование учитывает стоимость суточного проживания и официальные цены на ски-пассы, формируя реальную картину затрат на одного человека в день.
Итоги этого года: Франция — безусловный лидер по доступности, а Австрия, Италия и Швейцария удерживают позиции самых престижных направлений Европы.
Как рассчитывается индекс
Методика Holidu проста и прозрачна.
В расчёт берутся:
-
медианная цена аренды жилья за ночь (по данным Holidu);
-
официальная стоимость ски-пассов от курортов.
Если данные за сезон 2025/26 ещё не опубликованы, используются прошлогодние декабрьские тарифы.
Рассматриваются два периода:
-
21–28 декабря 2025 года — высокий сезон;
-
22–29 марта 2026 года — низкий сезон.
Результатом становится средняя дневная стоимость отдыха на одного туриста, включающая проживание и ски-пасс.
10 самых дешёвых горнолыжных курортов Европы — все во Франции
Франция снова возглавила рейтинг доступных направлений.
Курорты в Пиренеях и Веркоре предлагают отличное катание по демократичным ценам — идеальный вариант для семей и новичков.
|№
|Курорт
|Регион
|Средняя цена/день (€)
|Протяжённость трасс (км)
|Ски-пасс (€)
|1
|Artouste-Laruns
|Пиренеи
|43.5
|27
|24
|2
|Lans en Vercors
|Веркор
|44.2
|23
|20–24
|3
|Réallon
|Верхние Альпы
|45
|30
|25
|4
|Autrans – La Sure
|Изер
|45.5
|20
|23
|5
|Roubion les Buisses
|Приморские Альпы
|47
|30
|28
|6
|Hautacam – Argelès-Gazost
|Пиренеи
|48
|26
|26
|7
|Gresse en Vercors
|Веркор
|48.5
|20
|25
|8
|Crévoux
|Прованс–Альпы
|49.5
|21.5
|27
|9
|Le Collet d’Allevard
|Савойя
|51.25
|35
|28
|10
|Saint-Léger-les-Mélèzes
|Верхние Альпы
|51.5
|24
|29
Самый дешёвый курорт — Artouste-Laruns (€43.5 в день).
Небольшие, уютные и спокойные французские курорты становятся отличной альтернативой переполненным Альпам, сохраняя качество и атмосферу.
10 самых дорогих горнолыжных курортов Европы — для ценителей роскоши
На противоположном полюсе рейтинга — курорты, где сочетаются безупречное катание и высокий комфорт.
Пять из них находятся в Австрии, три — в Италии, два — в Швейцарии.
|№
|Курорт
|Страна
|Средняя цена/день (€)
|Трассы (км)
|Ски-пасс (€)
|1
|Obergurgl-Hochgurgl
|Австрия
|287
|108
|73.5
|2
|Cortina d’Ampezzo
|Италия
|279.5
|120
|77–101
|3
|Obertauern
|Австрия
|276.5
|100
|69.5
|4
|Zermatt
|Швейцария
|273
|322
|75
|5
|Gitschberg Jochtal
|Италия
|238
|51.7
|63
|6
|Ischgl
|Австрия
|228.5
|239
|72
|7
|St. Moritz – Corviglia
|Швейцария
|222
|163
|80
|8
|Madonna di Campiglio
|Италия
|221
|60
|70
|9
|Kitzbühel / Kirchberg / KitzSki
|Австрия
|214.75
|185
|68
|10
|Hintertux Glacier
|Австрия
|214
|60
|65
Obergurgl-Hochgurgl в Австрии лидирует с ценой €287 в день — элитный курорт с 108 км трасс, современными подъёмниками и атмосферой премиального отдыха.
Следом идут Cortina d’Ampezzo в Италии (€279.5) и Zermatt в Швейцарии (€273) — курорты, сочетающие престиж, сервис и легендарные виды.
Что показывает рейтинг
Разница между бюджетным и премиальным отдыхом — более €230 в день. Но цена — не единственный показатель.
-
Франция — это аутентичность и спокойствие.
-
Австрия и Швейцария — высокий уровень сервиса и престиж.
-
Италия — сочетание комфорта, гастрономии и «dolce vita».
Эксперты советуют бронировать заранее и выбирать менее загруженные даты, особенно с учётом роста цен из-за коротких зим.
Итог
От €43.5 до €287 в день — диапазон цен на горнолыжный отдых в Европе впечатляет.
Главное — выбрать, что ближе вам: камерная атмосфера французских деревень или люксовые отели Альп.
Зима зовёт — пора готовить лыжи.