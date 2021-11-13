Путешествуете в Европу? Что нужно знать о новых правилах в отношении COVID-19 в связи с ростом числа заражений

Новая волна инфекций COVID-19 побудила некоторые европейские страны ввести новые ограничения, поскольку Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что регион снова находится в «эпицентре» пандемии.

Нидерланды

Вчера премьер-министр Нидерландов объявил о введении частичных трехнедельных ограничений по всей стране, чтобы ограничить общественные собрания и заставить предприятия, такие как рестораны, бары и магазины не первой необходимости, закрываться в 7 часов вечера. Ограничения вступают в силу в субботу на фоне рекордного числа случаев заболевания COVID-19, что создает огромную нагрузку на систему здравоохранения. Лицевые маски будут обязательными в большем количестве мест, а правила пропуска на случай заболевания COVID-19 в Нидерландах будут расширены, сообщает Министерство здравоохранения.

Австрия

Тем временем Австрия рассматривает возможность введения запрета на въезд в страну невакцинированных людей, включая туристов, поскольку в этой горячей точке зимы начинается лыжный сезон. Официальное решение ожидается сегодня, но, скорее всего, с воскресенья люди без подтверждения вакцинации не смогут покидать свои дома или жилье по несущественным причинам. «Наша цель ясна: мы хотим в воскресенье дать зеленый свет для общенациональной изоляции невакцинированных», — сказал канцлер Александр Шалленберг местным СМИ. По данным агентства Reuters, в Австрии самый низкий уровень вакцинации в Европе: только 65% населения полностью привиты от COVID-19.

Греция

Греция также ужесточает ограничения в отношении невакцинированных людей, поскольку страна движется навстречу четвертой волне пандемии. В понедельник там было зарегистрировано рекордное число ежедневных случаев заражения, и большинство из них приходится на невакцинированных людей. «Мы столкнулись с четвертой волной», которая «в основном касается невакцинированных», — заявил в среду премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает AFP. Хотя Мицотакис не уточнил, какие новые меры будут приняты, вполне вероятно, что они могут включать в себя продление пропусков на медицинское обслуживание в Греции.

Дания

Тем временем Дания собирается вновь ввести санитарный пропуск, или паспорт коронавируса, в связи с ростом заболеваемости. Дания была одной из первых стран, отменивших все ограничения на COVID-19 в сентябре, но чиновники предупредили, что вирус снова представляет «критическую угрозу для общества». Во вторник правительство решит, какие меры следует принять, но если пропуск будет введен вновь, это будет означать, что для входа в кафе, закрытые рестораны, ночные клубы и на крупные мероприятия людям нужно будет предъявлять подтверждение вакцинации.

Франция

Франция также переживает пятую волну и удваивает условия введения санитарных пропусков. С декабря всем лицам старше 65 лет, которые имеют право на прививку COVID-19, но не сделали ее, будет запрещен вход в заведения, где требуется медицинский пропуск. Это касается и туристов.

Германия

Ослабление иммунитета, низкие температуры и относительно низкий уровень вакцинации (67%) привели к тому, что уровень заболеваемости в Германии достиг рекордного уровня. «В сочетании с отсутствием ограничений на контакты, [уровень вакцинации] позволяет вирусу распространяться почти исключительно среди невакцинированных», — говорит доктор Кристина Фальк, президент Немецкого общества иммунологии. Ожидается, что новые ограничения будут введены на следующей неделе, а пока людей просят сократить число контактов, носить маски, а на некоторых самых популярных рождественских рынках Германии перед входом будут проверять статус COVID.

Исландия

Сегодня Исландия ввела новые меры, чтобы опередить растущий уровень заболеваемости. Рестораны и бары будут закрываться в 10 вечера, а курорты, бассейны и лыжные зоны будут работать на 75% мощности. Эти меры вызваны «резким ростом числа инфекций в стране и растущей нагрузкой на систему здравоохранения, группу поиска контактов и карантинные центры», — заявило Министерство здравоохранения, подтвердив, что ограничения будут действовать до 8 декабря.

Другие европейские страны также пытаются восстановить меры защиты от коронавируса, отмененные несколько недель назад, по мере роста числа случаев заболевания. На этой неделе Бельгия расширила использование пропуска COVID-19 на всю страну и вновь ввела обязательное использование масок. По сообщению The Local Norway, власти Норвегии рассматривают возможность возвращения пропусков COVID-19, а Хорватия расширяет условия использования пропусков COVID-19 и просит людей сократить количество общественных мероприятий на ближайшие несколько недель.

Если у вас запланированы какие-либо поездки, пожалуйста, обратитесь на сайт посольства страны, в которую вы направляетесь, чтобы узнать последнюю информацию по COVID-19 для въезда и пребывания в стране. Ситуация, вероятно, будет оставаться нестабильной, поскольку температура снижается, а правительства спешат ускорить проведение кампаний по вакцинации. Правила могут быть введены вновь или продлены без предварительного уведомления в зависимости от состояния вируса.