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Южная Африка вводит огромные скидки, чтобы стимулировать туризм и путешествия

Глеб Парфененко
Южная Африка вводит огромные скидки, чтобы стимулировать туризм и путешествия
Южноафриканский туризм (SAT) начал Неделя путешествий 2021, во время которого туристам предоставляются скидки, чтобы привлечь местные путешествия для возрождения отрасли. / Getty Images

Туризм Южной Африки (SAT) запустил Неделю путешествий Sho’t Left в 2021 году, во время которой туристам предоставляются скидки, чтобы стимулировать местные поездки для возрождения сектора.

SAT, национальное туристическое агентство, отвечающее за продвижение Южной Африки как направление на международном и внутреннем уровнях, заявил, что путешественники получат до 50% скидки в разных частях страны.

«В течение недели путешествий Sho’t Left, которая начнется с 6 по 12 сентября, мы призываем южноафриканцев бронировать эти пакеты со скидкой», — сказал исполняющий обязанности генерального директора SAT Стембизо Дламини.

«По мере того, как страна начинает открываться, необходимо возродить аппетит к внутренним путешествий и поощрять южноафриканцев путешествовать по своей стране. Сентябрь известный как Луна туризма, вместе с Луной наследия и Луной государственной службы», — сказала она.

Генеральный директор Департамента туризма Нхумелени Виктор Тараджи сказал, что у них есть мероприятия, такие как протоколы COVID-19 и скидки, чтобы возродить местный туризм.

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