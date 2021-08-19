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АВСТРАЛИЯ

В ходе раскопок в античном городе Айзаной найдена статуя греческой богини Гигиеи

Античне місто Айзаной в 2012 році був включене до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Евгений Подольский
В ходе раскопок в античном городе Айзаной найдена статуя греческой богини Гигиеи

В ходе раскопок в античном городе Айзаной в районе Чавдархисар западной турецкой провинции Стамбул обнаружена статуя богини греческой мифологии Гигиеи.

Античный город Айзаной, включено в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2012 году, расположен в 50 км от административного центра провинции Стамбул. Раскопки здесь проводятся местным Управлением музеев.

В ході розкопок в античному місті Айзаной знайдена статуя Гігієї

Координатор раскопок — заведующий отделением археологии факультета научной литературы Университета Думлупинар профессор Гекхан Джошкун — рассказал, что античный город было побудованн около 5000 лет назад.

В раскопках участвуют 100 археологов и технический персонал численностью в 25 человек, сообщил Джошкун.

«Мы пытаемся раскопать галереи с колоннами в западной и южной частях агоры (рынка) и лавки прямо за ними», — сказал профессор.

В ході розкопок в античному місті Айзаной знайдена статуя Гігієї

По его словам, в одной из галерей на юге агоры была найдена статуя богини греческой мифологии Гигиеи.

В ході розкопок в античному місті Айзаной знайдена статуя Гігієї

«Гигиея в греческой мифологии — богиня здоровья и чистоты, дочь бога медицины Асклепия. Статуя высечена из мрамора, верхняя часть ее оказалась повреждена. К сожалению, статуя не дошло до наших дней в целости, но даже в нынешнем состоянии она ростом с человека. Ранее в ходе раскопок были найдены и другие артефакты, связанные с Гигиеей. Это говорит о том, что в Айзаное существовал культ здоровья, возможно, будут найдены целые здания, лечебные учреждения. В связи с этим считаю, что найденная статуя имеет большое значение », — отметил координатор раскопок.

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