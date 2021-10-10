В Германии врачи отказываются лечить непривитых на COVID-19 пациентов

Некоторые врачебные кабинеты в Германии принимают только тех пациентов, которые прошли вакцинацию, ревакцинацию или тестирования. Имеют медики право отказывать в медицинской помощи?

На входной двери в хирургическое отделение висит табличка: «Доступ и лечения только для лиц, привитых против COVID-19, перенесших заболевания или сдали тесты». Ортопед доктор Бауэр объясняет, что таким образом они хотят защитить от инфекции всех пациентов, включая тех, кому нельзя делать прививки по состоянию здоровья, сообщает DW.

«Это также защитит беременных женщин, маленьких детей и людей с ослабленной иммунной системой. Важным является тот факт, что таким образом лекарственное такой кабинет не будет подвергаться опасности карантина или закрытия. А те, у кого нет отрицательного анализа на антиген или ПЦР, могут сделать это на месте», — пояснил врач.

Практика этого кабинета в швабском городе Фридберг стала общепринятой. Неизвестно, сколько именно врачебных кабинетов принимают на осмотр только вакцинированных, ревакцинованих и проверенных пациентов.

Пациенты одобряют это мероприятие врачей. И сами врачи подчеркивают, что реакция их пациентов полностью положительная. Однако есть и те, кто выражает недовольство.

«В некоторых случаях такое ограничение является прямо-таки роковым. Что делать, если у меня сильные боли в животе, но вместо того, чтобы обратиться к врачу, меня заставляют сначала пойти в аптеку, чтобы сделать тест? Что делать, если у меня лопнул аппендикс? Я считаю, что право на медицинскую помощь является одним из основных прав человека и не должно ограничиваться людьми, которые прошли вакцинацию, сдали анализы или перенесли какое-либо заболевание», — сказал пациент.

Ортопед Шварц не принимает эти аргументы.

«Наши дети, которые больше всего пострадали от этой пандемии, должны сдавать анализы три раза в неделю, чтобы они могли ходить в школу. Поэтому я не понимаю, в чем проблема с получением одного теста», — подчеркнул медик.