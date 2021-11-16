Ситуация была ужасной: 13 туристок вывели из самолета и провели гинекологический осмотр

В суд на власть Катара подали сразу 13 туристок из Австралии, переживших ужасную ситуацию в аэропорту этой страны: туристок подвергли принудительному гинекологическому осмотру, что явно повлекло за собой психологическую травму.

Произошло ЧП еще в октябре прошлого года в катарском аэропорту Хамад. Туристки должны были вылететь рейсов Qatar Airways из Дохи в Сиднее. Однако вооруженные охранники вывели 13 женщин с борта самолета и доставили в бригаду медиков. Те, в свою очередь, вынудили туристок снять нижнее белье и принудительно пройти процедуру гинекологического осмотра.

Как выяснилось, причиной стал найденный в туалете аэропорта новорожденный младенец. Власти Катара в своем официальном извинении заявили, что «целью срочного досмотра было не разрешить виновным в ужасном преступлении сбежать», а также извинились «за причиненные неудобства и нарушение свобод женщин».

Однако, как сообщает BBC, пострадавшие туристки не намерены этим удовлетвориться и подают в суд. Эту ситуацию они охарактеризовали как «нападение, санкционированное государством». «Я была уверена, что либо меня убьет один из мужчин, у которых было оружие, либо погибнет мой мужчина в самолете», — заявляет одна из пострадавших туристок. «Ситуация была ужасной», — добавляют другие очевидцы.

Источник: «Турпром»