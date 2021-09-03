Apple ведет переговоры с Toyota о производстве Apple Car: отчет

Сан-Франциско: Apple, как сообщается, встречается с руководителями Toyota по поводу производства своего давно известного Apple Car до 2024 года.

Согласно DigiTimes, представители Apple в прошлом месяце встречались с южнокорейскими SK Group и LG Electronics, чтобы обсудить разработку Apple Car, а пока производитель iPhone ведет переговоры с Toyota.

Apple работает над автомобильным проектом еще с 2014 года под кодовым названием Project Titan.

Ранее в сообщениях упоминалось, что Apple также обсуждала аналогичные планы с другими производителями автомобилей, включая Hyundai.

Также сообщалось, что первый автомобиль Apple будет построен на платформе электромобиля Hyundai.

В записке для инвесторов аналитик TF Securities Минг-Чи Куо сказал, что глубокое сотрудничество Apple с нынешними автопроизводителями (Hyundai Group, General Motors и PSA), имеющие большой опыт разработки, производства и квалификации, «значительно сократит время разработки Apple Car и создаст время выхода на рынок «.

Куо считает, что самый ранний возможный срок появления на рынке автомобиля Apple — 2025.

Ходят слухи, что автомобиль Apple будет оснащен технологией LiDAR, которая может добавить глубину встроенным функциям искусственного интеллекта (AI).

Ожидается, что в автомобиле будет использоваться микросхема «C1» на базе процессора A12 Bionic с функциями искусственного интеллекта в салоне, такими как отслеживание взгляда.

Ожидается, что Apple Car, о которой давно ходят слухи, будет использовать светодиодные экраны по всему автомобилю, чтобы информировать других водителей о том, что делает система автономного вождения.

В патенте, выданном Управлением по патентам и товарным знакам США под названием «Наружное освещение и система предупреждения». Система Apple будет включать создание дисплеев, которые размещаются вокруг автомобиля, и ожидается, что этот длинный дисплей будет показывать разнообразную информацию другим участникам дорожного движения.