Акула убила женщину на пляже в Австралии, мужчина — в реанимации (видео)

Туристы купались на рассвете, когда хищник напал на них одновременно.

Утро на австралийском побережье обернулось трагедией: в национальном парке Crowdy Bay акула смертельно ранила молодую женщину и серьёзно травмировала её спутника. Нападение произошло около 6:30 утра, в 360 км к северу от Сиднея.

Прохожий попытался оказать помощь до приезда медиков, но женщина скончалась на месте. Мужчина был эвакуирован вертолётом в больницу; врачи описывают его состояние как тяжёлое, но стабильное. По данным СМИ, пострадавшие — европейские туристы, однако их личности пока не раскрываются.

Полиция закрыла все пляжи в районе «до особого распоряжения».

Эксперты отмечают, что подобные инциденты — большая редкость. Директор Международного архива атак акул Гэвин Нейлор заявил, что нападения сразу на двух человек встречаются крайне редко, хотя в истории такие случаи уже были. В 2019 году на Большом Барьерном рифе одна акула атаковала сразу двух британских туристов.

Эта трагедия стала очередным напоминанием об опасности — в сентябре акула смертельно напала на серфера возле Сиднея.