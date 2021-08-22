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АФГАНИСТАН

Мирні жителі загинули при спробі сісти в літак у міжнародному аеропорту Кабула

Глеб Парфененко
Мирні жителі загинули при спробі сісти в літак у міжнародному аеропорту Кабула
AP

Британские военные заявляют, что семь афганских гражданских были убиты в толпе вблизи международного аэропорта Кабула в хаосе вокруг рейса после захвата талибами власти в стране, сообщает Associated Press.

Министерство обороны Великобритании заявило в своем заявлении, что условия на местах остаются чрезвычайно сложными, но «мы делаем все от нас зависящее, чтобы максимально безопасно и надежно управлять ситуацией».

Тысячи людей пытаются добраться до столичного аэропорта, пытаясь уйти из Афганистана из-за вторжения талибов в Кабул

«Эти люди погибли в то время, когда угроза от действий отделения« Исламского государства »в Афганистане растет, — отмечает.

Это заставило американские военные самолеты осуществлять быстрые и почти вертикальные посадки, как в боевых условиях, в аэропорту в окружении боевиками Талибана.

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