Талибы прекратили эвакуационные полеты и держат людей в «заложниках»

Официальные лица заявили в воскресенье, что по крайней мере четыре эвакуационных самолета не могли покинуть страну в течение нескольких дней, когда появились противоречивые сообщения о том, почему рейсы не могут слетать на фоне растущего давления на Соединенные Штаты, чтобы помочь другим людям в Афганистане, которые хотят покинуть страну, пишет турецкая англоязычная газета «Daily Sabah».

Официальный представитель Афганистана в аэропорту в северном городе Мазари-Шариф сказал, что потенциальные пассажиры это — афганцы, многие из которых не имели паспортов или виз и поэтому не могли покинуть страну. Он сказал, что им нужно покинуть аэропорт, пока ситуация не разрешится.

Ведущий конгрессмен-республиканец из комитета по иностранным делам палаты представителей сказал, что в эту группу входили американцы, они сидели в самолетах, но талибы не позволили им взлететь, фактически «взяв их в заложники». Откуда он получил эту информацию, он не сообщил, что пока не может быть подтверждено, сообщает информационное агентство FOCUS.

Последние дни 20-летней войны Америки в Афганистане были отмечены болезненной воздушной эвакуацией из кабульского международного аэропорта имени Хамида Карзая десятков тысяч американцев и их союзников, которые опасались будущего, учитывая историю репрессий талибов, особенно женщин.

По меньшей мере 10 семей были замечены в местной гостинице в ожидании решения своей судьбы. Ни у кого из них нет паспортов или виз, но они сказали, что работали в компаниях, связанных с вооруженными силами США или Германии. Остальные были замечены в ресторанах.

Небольшой аэропорт в Мазари-Шарифе только недавно начал выполнять международные рейсы и пока только в Турцию. Эти самолеты должны были вылететь в Доху, Катар, сказал афганский посланник. Непонятно, кто их нанял и почему ждут в северном городе.

Массовая эвакуация по воздуху была осуществлена ​​из международного аэропорта Кабула, который сначала был закрыт после ухода США, но откуда внутренние рейсы уже восстановились.