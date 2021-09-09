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Талибан запретил все акции протеста в Афганистане

Глеб Парфененко
Талибан запретил все акции протеста в Афганистане

Талибан запретил протесты «на некоторое время», сообщило агентство DPA. Это произошло всего через несколько часов после того, как демонстранты третий день подряд вышли на улицы в ряде городов страны в знак протеста против их правления, сообщило агентство.

Министерство внутренних дел Исламской эмирата Афганистан заявил, что протестующие «нарушили общественный порядок и вызвали беспорядки … поэтому никто не должен пытаться устраивать акции протеста в течение некоторого времени ни при каких обстоятельствах».

В дальнейшем цель, лозунги, место и время проведения демонстрации протеста должны быть уведомлены министерствам безопасности и юстиции не менее чем за 24 часа до ее проведения, говорится в первом заявлении министерства внутренних дел Исламской эмирата Афганистан.

В Кабуле вчера третий день подряд проводились акции протеста. Некоторые демонстрации были направлены против предполагаемого вмешательства Пакистана в дела Афганистана, другие призывали к расширению прав женщин и критиковали насильственный захват Талибаном провинции Панджшер в понедельник.

Основные местные СМИ перестали освещать уличные протесты после того, как во вторник талибы ненадолго задержали группу журналистов, освещавших демонстрацию в Кабуле против вмешательства Пакистана в дела Афганистана. Боевики «Талибана» избили менее двух афганских журналистов с популярной кабульской газеты за освещение протестов. В общей сложности пять журналистов газеты были задержаны на короткое время, сообщил ГНА.

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