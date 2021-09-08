Талибан сформировал правительство, которое полностью состоит из мужчин

Вчера «Талибан» объявил о создании временного правительства Афганистана, которое будет состоять исключительно из мужчин и ветеранов их жесткой власти в 1990-х годах. Это шаг, который вряд ли завоюет международную поддержку, которая так необходима новым лидерам, чтобы избежать экономического коллапса.

Объявления о новом правительстве было сделано через несколько часов после того, как талибы открыли огонь в воздух, чтобы разогнать протестующих в столице, Кабуле, и арестовали нескольких журналистов. Это был второй раз менее чем за неделю, когда они применили грубую силу для разгона демонстрации.

Отсутствие этнического представительства в кабинете, членами которого в основном являются представители доминирующей в Афганистане пуштунской этнической группы, также, похоже, препятствует его поддержки из-за рубежа.

До 80 процентов бюджета Афганистана поступает от международного сообщества, и экономический кризис, который продолжается уже некоторое время, в последние месяцы обострилась. Почти ежедневные рейсы из Катара доставляют гуманитарную помощь, но потребность в ней огромная, и талибы вряд ли могут позволить себе изоляцию.

В заявлении кабинета министров официальный представитель Талибана Забиулла Муджахид подчеркнул, что эти назначения были временными. Он не сказал, как долго будут служить министры и которые будут стимулы для изменений.