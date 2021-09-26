Талибам запретили делать селфи

С тех пор как 15 августа талибы захватили контроль над Кабулом, обычные солдаты используют город по максимуму. Когда бойцы Талибана вне службы, они посещают животных в зоопарке Кабула, катаются на электромобилях в парках развлечений, участвуют в импровизированных драках и играют в футбол в заброшенном особняке в столице страны.

Но Wall Street Journal сообщает, что новый министр обороны Афганистана, сын основателя Талибана, сказал солдатам, чтобы они перестали развлекаться и сосредоточились на выполнении поставленной задачи.

«Следуйте поставленных перед вами задач», — сказал Маулави Мохаммад Якуб в аудиообращении, опубликованном в четверг. «Вы нарушаете наш статус, который был создан кровью наших мучеников».

В своей недавней речи, как сообщает СМИ, Маулави Якуб сказал солдатам, что они должны прекратить делать так много селфи, так как это может поставить под угрозу безопасность чиновников Талибана. По его словам, когда эти фотографии попадут в социальные сети, это может раскрыть местонахождение и деятельность руководства группы.

Он также предостерегает солдат от слишком быстрой езды и заимствования западной моды. Он говорит, что бойцы больше не должны носить волосы длиной до плеч, также стильную одежду и высокие белые кроссовки.

«Это поведение военачальников и марионеточных лидеров», — предупредил министр обороны солдат, имея в виду поддерживаемый США правительство, был свергнут талибами. «Если мы продолжим так себя вести, не дай Бог, мы потеряем нашу исламскую систему», — сказал он им.