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США назвали условия предоставления помощи талибам

Глеб Парфененко
США назвали условия предоставления помощи талибам

Советник по национальной безопасности США. Президент Джейк Салливан сказал, что возможность предоставления Соединенными Штатами экономической помощи талибам будет зависеть от выполнения талибами своих обязательств, связанных с безопасным отъездом американцев и их союзников и борьбой с терроризмом.

На вопрос, планируют США оказывать помощь талибам, Салливан ответил, что Соединенные Штаты, прежде всего, намерены продолжить оказание гуманитарной помощи непосредственно афганскому народу.

«Если говорить об отношениях с талибами, связанных с экономикой и помощью в целях развития, то это будет зависеть от действий талибов. Это будет зависеть от того, будут ли они выполнять свои обязательства: обязательство по безопасному отбывания для американцев и афганских союзников, обязательства не позволить Афганистана стать плацдармом, с которого террористы могут атаковать Соединенные Штаты или любую другую страну, соответствии с международными обязательствами. Это будет зависеть от них. И мы увидим за их действиями, как мы в конечном итоге ответим на вопрос об экономической помощи», — сказал Салливан в эфире ABC News.

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