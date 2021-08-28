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АФГАНИСТАН

США нанесли удар по главарю ДЕАШ в Афганистане

У CENTCOM повідомили, що повітряний удар завдано за допомогою безпілотника

Евгений Подольский

Пентагон сообщил о нанесении авиаудара по предполагаемому местоположению главаря террористической группировки «Вилаят Хорасан» (ответвление ДЕАШ — ред.) в Афганистане.

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщили, что воздушный удар нанесен с помощью беспилотника.

Именно это ответвление террористической организации ДЕАШ взяло на себя ответственность за кровавый теракт в районе международного аэропорта Кабула, унесший 26 августа жизни не менее 170 человек, в том числе 13 американских военных.

Представитель CENTCOM полковник Билл Урбан сообщил, что контртеррористическая операция проведена в провинции Нангархар на востоке Афганистана. По предварительным данным, главарь «Вилаят Хорасан» был уничтожен, жертв среди мирного населения нет.

Президент США Джо Байден в своем обращении к нации после теракта у аэропорта Кабула пообещал найти и наказать ответственных за эту атаку.

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