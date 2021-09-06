Сопротивление в Панджшере: Мы переходим к партизанской войне

Силы сопротивления в Панджшере меняют тактику, заявил их представитель Али Майсам Назаре, которого цитирует РИА Новости. Бойцы сопротивления переходят к партизанской войне с талибами; Сейчас они отступают в горы, откуда будут продолжать противостояние, пояснил он.

Ранее лидер повстанческого ополчения Ахмад Масуд призвал всех афганцев активно противостоять движению Талибан, который захватил власть.

В противном случае, по его словам, страна рискует стать «отсталой, темной и далекой от любой культуры».

В августе, на фоне вывода американского контингента из республики, талибы захватили все крупные города и пограничные переходы и объявили о прекращении 20-летней войны. Единственной неподконтрольной им провинцией был Панджшер северо-восточнее Кабула, одна из самых маленьких провинций как по площади, так и по населению. Там под руководством полевого командира Масуда произошла перегруппировка сил сопротивления, сообщает «Фокус».

Талибан и ополченцы неизменно сообщают об успехах в противостоянии. Однако сегодня утром новая власть объявили, что взяли под свой контроль Панджшер, хотя позже эта информация была опровергнута.