Представитель талибов призвал привлечь США к ответственности за события прошлых лет

Пресс-секретарь движения «Талибан» Забиулла Муджахид призвал привлечь США к ответственности за события прошлых лет.

Об этом Муджахид заявил в интервью китайским СМИ, комментируя авиаудар США в Кабуле 29 августа, в результате которого погибли 10 человек, в том числе 7 детей.

По его словам, это не единственный подобный случай, когда жертвами действий США становились мирные жители.

«США вот уже 20 лет убивают мирных граждан в Афганистане», — сказал представитель талибов, назвав действия Вашингтона нарушением прав человека.

Муджахид отметил, что подобные события приводят к гуманитарной катастрофе.

«США должны быть привлечены к ответственности за события прошлых лет. Чтобы возместить убийство и давление, они должны начать сотрудничать с афганским народом», — подчеркнул пресс-секретарь.

Авиаудар в Кабуле, приведший к гибели 10 человек

США нанесли 29 августа в Кабуле авиаудар посредством БПЛА по автомобилю, за которым следили на протяжении нескольких часов. Поводом послужило то, что находящийся в автомобиле человек якобы связан с афганской ячейкой террористической организации ДЕАШ и планирует совершить теракт в аэропорту Кабула.

Однако впоследствии стало известно, что убитый в результате авиаудара Замари Ахмади не имел отношения к террористической организации ДЕАШ, у него в автомобиле не было взрывчатых устройств. 43-летний Замари Ахмади был сотрудником американской некоммерческой организации Nutrition and Education International.

Вместе с ним погибли еще 9 человек, в том числе 7 детей.

Среди убитых был и Ахмад Насыр, который предоставлял американской армии услуги переводчика.