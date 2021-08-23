Панджшер — единственная афганская провинция, не сдававшаяся талибам

Талибану удалось захватить Афганистан всего за несколько дней, но есть только одна провинция в стране, выступившая против них. Она расположена примерно в 150 километрах от столицы Кабула и названа в честь долины, в которой он находится.

В провинции Панджшир сформированы отряды сопротивления радикальным талибам, до настоящего времени к ним присоединились несколько тысяч человек.

Но как долго они продержатся?

«Сотни моджахедов Исламского Эмирата направляются в штат Панджшер, чтобы взять его под свой контроль после того, как местные власти отказались передать его мирным путем», — заявили талибы арабском языке в своем аккаунте в Twitter рано утром в понедельник.

Через несколько часов они заявили, что на самом деле ищут политическое решение Панджшерском сопротивления.

В то же время талибы заявили, что их боевики из соседних округов Бадахшан, Тахар и Андараб в Баглане заняли позиции недалеко от провинции.

Рельеф Панджшерской долины играет ключевую роль в ее обороноспособности. Скрытый в горном хребте Гиндукуш и доступен только через узкое ущелье, местные силы долгое время использовали его удаленность как преимущество перед потенциальными захватчиками.

Панджшер не был завоёван талибами даже во время их первого правления в Афганистане с 1996 по 2001 год.