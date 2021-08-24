Китай: Мы не должны вводить санкции против талибов

Китай заявил, что международное сообщество должно поддерживать возможности для позитивного развития в Афганистане, а не вводить санкции против талибов, сообщает Associated Press.

«Международное сообщество должно поощрять развитие ситуации в Афганистане в положительном направлении, поддерживать мирное восстановление, улучшать благосостояние людей и увеличивать возможности для независимого развития», — заявил репортерам официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

«Постоянное введение санкций и давления не может решить проблему, а будет иметь только обратный эффект», — цитирует его слова БТА.

Китай использует инциденты в аэропорту Кабула, чтобы усилить критику действий США в Афганистане, в частности, попыток США установить демократию западного образца. Китай, который имеет небольшой границу с Афганистаном, оставил свое посольство в Кабуле открытым и стремится к дружеским отношениям с талибами.