Известный афганский певец был застрелен талибами

Известный афганский исполнитель народной музыки и песен Фавад Андараб был убит талибами, сообщил сегодня телеканал Times TV со ссылкой на ТАСС.

Индийские СМИ ссылались на родственников Андараб. По их словам, боевики исламистского движения забрали певца из его дома в северной афганской провинции Баглан и застрелили его.

Сын погибшего подтвердил эту информацию.

В своих песнях Андараб выражал поддержку противникам Талибана и осуждал исламистское движение. Кроме того, многие лидеры «Талибана» считают, что музыка «противоречит исламу».