Джо Байден созвал экстренное совещание после взрывов в Кабуле

В аварийном режиме находится Белый дом после взрыва за пределами аэропорта в Кабуле с жертвами, включая американец.

Джо Байден созвал экстренную встречу с министром обороны и госсекретарем Энтони Блинкином, опасаясь новых атак.

تازہ ترین#کابل ائیرپورٹ پر خودکش حملے کے بعد کے مناظر

زخمیوں کو منتقل کیا جا رہا ہے#KabulAirport pic.twitter.com/Lt32sYBEMF — افغان اردو (@AfghanUrdu) August 26, 2021

Ранее Пентагон заявил, что операции по освобождению Афганистана будут продолжаться «до конца миссии США», запланированной на 31 августа, заявил сегодня Пентагон, отрицая, что сделка может быть завершена «в течение 36 часов».

«Мы продолжим эвакуировать как можно больше людей к концу миссии», — написал в Твиттере официальный представитель Пентагона Джон Кирби незадолго до взрывов в аэропорту Кабула. «Операции по высвобождению из Кабула не будут завершены в течение 36 часов», — сказал он.

Американские военные, которые гарантируют безопасность кабульского аэропорта, должны покинуть Афганистан до вторника, дать их полного вывода, которая была установлена ​​и подтверждена президентом Байденом.