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CNN: у американцев есть секретное соглашение с талибами

Джерела повідомляють, що американські військові таємно вийшли з аеропорту і секретних "колл-центрів".

Глеб Парфененко
CNN: у американцев есть секретное соглашение с талибами
BGNES

Американские военные заключили секретное соглашение с талибами, согласно которому талибы сопровождают американцев к специальным выходам в аэропорту Кабула, сообщает CNN.

Согласно официальным источникам СМИ, американские военные сделали сделали тайные выходы в аэропорт и секретные «колл-центры», чтобы облегчить эвакуацию граждан США.

Источники добавили, что американцам было сказано собраться в заранее определенных местах недалеко от аэропорта. Оттуда они их сопровождать талибы, которые будут проверять их документы и сопровождать до секретного выхода из аэропорта, сообщает BGNES.

Все это происходит на фоне огромных толп афганцев, всячески пытающихся покинуть страну.

Всего с июля по воздуху из международного аэропорта имени Хамида Карзая было доставлено эвакуировано 122 000 человек, и более 6000 американских гражданских лиц были эвакуированы. На прошлой неделе в результате взрывов в аэропорту погибли 13 военнослужащих США и более 170 афганцев.

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