Боевики ИГИЛ собираются атаковать силы США и их союзников в Афганистане — Байден

Боевики и ИГИЛ-К, члены Исламского государства, террористической организации, ищут способы атаковать силы США и их союзников в Афганистане, заявил во вторник президент США Джо Байден, выступая в Белом доме по ситуации в Афганистане.

Байден сказал, что он «полон решимости» обеспечить выполнение своей миссии по выезду из Афганистана. Он сказал, что знает о растущих рисках и их необходимо учитывать. Среди этих рисков Байден назвал опасность нападения ИГИЛ-К, филиала Исламского государства в Афганистане.

«Каждый день, когда мы находимся на земле — это еще один день, когда мы знаем, что и ИГИЛ-К стремится нанести удар по аэропорту и атаковать как силы США и их союзников, так и ни в чем не повинных мирных жителей», — сказал Байден. Он также сказал, что «каждый день наземных операций мы увеличиваем риск для наших войск из-за растущих угрозы со стороны и ИГИЛ-К, и завершения миссии до 31 августа зависит от продолжения координации с Талибаном, включая постоянный доступ для эвакуированных в аэропорту.»

Во вторник официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что любой, кто захочет покинуть Афганистан, сможет сделать это до 31 августа. «Мы не допустим никаких операций по эвакуации после 31 августа», — сказал он. Муджахид также сообщил, что дорога в международный аэропорт Кабула закрыта, и проезд разрешен только иностранным гражданам. «Мы перекрыли дорогу в аэропорт и пропускаем только иностранцев», — сказал Муджахид.

Источник: ТАСС