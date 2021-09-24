Афганистан вернется к смертной казни

Мулла Норуддин Тураби, ответственный за тюрьму в режиме талибов, сказал, что Афганистан вернется к таким практикам, как обезглавливание и казни. Он отметил, что не только известно, будут ли наказания применяться публично.

Тураби является одним из основателей движения «Талибан» и был министром юстиции во время своего предыдущего правления в 1990-х годах. Он также руководил служением по продвижению добродетелей и предотвращению пороков. Он был известен строгим соблюдением правил шариата. Наказания за преступления назначались публично, а казни проводились, в том числе, на стадионе в Кабуле с участием сотен зрителей. Убийца получил выстрел в голову, приговор приводил в исполнение представитель потерпевшей семьи. Ворам отрубили руки. Тем, кто совершил ограбление, также отрезали ноги.

Тураби предупредил, что мир не должен вмешиваться во внутренние дела Афганистана. — Мы никогда не комментировали правила и штрафы других стран. Никто не скажет нам, какие у нас должны быть права. «Мы будем следовать принципам ислама и основывать свой закон на Коране», — сказал он.

«Отрубание рук необходимо для безопасности, и это наказание в прошлом было сдерживающим фактором», — сказал он. Он добавил, что правительство рассматривает возможность его публичного исполнения.

В середине сентября появилась информация о том, что талибы возобновили унизительную практику мелких краж. По крайней мере, два случая были задокументированы, когда мужчины со связанными за спиной руками проезжали через Кабул. В одном случае лица преступников были выкрашены в черный цвет, в другом — они висели на шее или засунули в рот сухие буханки хлеба.