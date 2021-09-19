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АФГАНИСТАН

Афганистан: три взрыва. Первые атаки при режиме талибов

Евгений Подольский
Reuters

Во время первых атак в Афганистане после прихода к власти талибов по меньшей мере два человека были убиты и 19 получили ранения, — сообщил AFP, представитель талибов, пожелавший остаться неизвестным. Нападение произошло в субботу в Джалал-Абаде.

В этом городе с населением 360 000 человек на востоке Афганистана, среди прочего, полицейская машина, принадлежащая правоохранительным органам Талибана. Были и еще две вспышки.

По данным медицинских служб провинции Нангархар, столицей которой является Джелалабад, число погибших в результате трех нападений было больше, чем сообщил представитель «Талибана»: ожидалось, что погибнут трое.

До полудня субботы ни одна организация не заявила о нападениях в Джелалабаде.

Никто не признал себя виновным в нападении

AFP напоминает в этом контексте, что провинция Нангархар — это регион с высокоразвитыми структурами Исламского государства Хорасан (ИГ-К), которое конкурирует с талибами в Афганистане. Именно структуры ИС-К стояли за нападением в кабульском аэропорту 26 августа, в результате которого погибло более 100 человек.

В субботу были вновь открыты частные школы, и ученики могли вернуться в них. Однако эта привилегия распространяется только на мальчиков. «Талибан» не разрешал девочкам и учителям посещать школы, отмечает AFP.

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