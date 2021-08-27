100 человек уже стали жертвами двойного нападения в Кабуле, 1500 получили ранения

Как сообщает BBC, в результате двойного взрыва бомбы возле аэропорта Кабула погибли по меньшей мере 100 человек и 1500 человек получили серьезные травмы, сообщает РИА.

Талибы заявили, что больше всего пострадали от нападения, потому что они потеряли 28 своих бойцов. «Мы потеряли больше людей, чем американцы», — сказал пресс-секретарь, пожелавший остаться неизвестным. Он сказал, что нет причин продолжать 31 августа крайний срок для вывода иностранных войск.

По меньшей мере 13 американских солдат были убиты в результате взрыва в четверг перед кабульского аэропорта.

Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт. Предполагается, что это было совершено его крылом ИГИЛ-Хорасан. Президент США Джо Байден пообещал, что Соединенные Штаты найдут виновных в терактах у Кабула. Обращаясь к нации после двух взрывов в аэропорту Кабула, он сказал, что просил Пентагон разработать план ответного удара по ним, сообщает Reuters.