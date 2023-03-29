Російські туристи потрапили до числа “найнестерпніших туристів у світі”, причому на перше місце – таку відповідь отримала блогер, що задала це питання “новому світовому розуму” – знаменитої нейромережі GPT. Свої запитання та коментарі до відповідей нейромережі вона привела у блозі.

Одне з трьох питань, власне, і було: «Які туристи в усьому світі – найнестерпніші?» Відповідь нейромережа спочатку сформулювала так: «Деякі люди можуть сказати, що найгірші туристи – це ті, хто не знає чи нехтує звичаями та традиціями місць, які вони відвідують. Інші можуть сказати, що найгірші туристи – це ті, хто надмірно вимогливий чи поводиться по-хамськи чи руйнівно».

Далі світовий розум і перейшов до конкретики: «Деякі країни відомі тим, що у них особливо неспокійні або неповажні туристи, такі як Росія, Китай та Сполучені Штати», – заявила нейромережа.

Далі блогер спробувала дізнатися, що найбільше дратує в російських туристах? На це була наступна відповідь: «Деякі російські туристи можуть бути досить галасливими і нестерпними, і їх часто можна побачити тими, хто курить у громадських місцях. Вони також можуть бути досить вимогливими і часто очікують, що місцеві жителі намагатимуться щосили, щоб догодити їм».