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ЗМІ: Російські прикордонники почали анулювати візи фінських мандрівників

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
ЗМІ: Російські прикордонники почали анулювати візи фінських мандрівників

Видання Helsingin Sanomat повідомляє (siirryt toiseen palveluun), що влада РФ у пунктах перетину кордону почала анулювати видані фінським громадянам візи.

За інформацією видання, російські прикордонники анулювали візи фінів, що перетинають кордон, і розвертали їх назад до Фінляндії, починаючи з четверга. Особливо активно це відбувалося у п’ятницю, пише Yle.

Згідно з HS, найчастіше це відбувалося на пропускному пункті Ваалімаа, але такі випадки були зафіксовані і в Нуйямаа.

Туристи, яких російські прикордонники не пускали до Росії, зазвичай їхали за покупками чи бензином на російську сторону.

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