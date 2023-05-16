ЗМІ: Російські прикордонники почали анулювати візи фінських мандрівників

Видання Helsingin Sanomat повідомляє (siirryt toiseen palveluun), що влада РФ у пунктах перетину кордону почала анулювати видані фінським громадянам візи.

За інформацією видання, російські прикордонники анулювали візи фінів, що перетинають кордон, і розвертали їх назад до Фінляндії, починаючи з четверга. Особливо активно це відбувалося у п’ятницю, пише Yle.

Згідно з HS, найчастіше це відбувалося на пропускному пункті Ваалімаа, але такі випадки були зафіксовані і в Нуйямаа.

Туристи, яких російські прикордонники не пускали до Росії, зазвичай їхали за покупками чи бензином на російську сторону.