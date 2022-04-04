Зеленський: Звірства Росії в Україні ускладнюють переговори

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні стало складніше вести переговори з Росією після того, як Київ усвідомив масштаби звірств, які вчинили російські війська в Україні, повідомляє Reuters.

“Це військові злочини, які будуть визнані світом як геноцид”, – сказав Зеленський, виступаючи по національному телебаченню з міста Буча Київської області, де на території, захопленій російськими військами, було виявлено тіла людей, зв’язаних та розстріляних з близької відстані, братські могила та інші сліди страт українців російськими військами.

Зеленський, на якому був одягнений бронежилет, був оточений українськими військовослужбовцями. “Дуже важко говорити, коли бачиш, що вони тут наробили”, – сказав він, додавши, що чим довше Російська Федерація затягуватиме переговори, тим гірше буде для неї, для ситуації та цієї війни. “Ми знаємо про тисячі вбитих і закатованих людей, про відрізані кінцівки, зґвалтовані жінки та вбитих дітей”, – сказав президент.

Мешканці Києва, евакуйовані до безпечніших регіонів, мають почекати ще кілька днів, перш ніж повернутися до столиці України, заявив мер Віталій Кличко. “По-перше, зараз у Київській області діє цілодобова комендантська година. По-друге, у деяких містах під Києвом, ймовірно, російські окупанти залишили міни, і там, ймовірно, багато боєприпасів, що не розірвалися, сказав Кличко.

Українські військовополонені, що повернулися, вважають, що поводження Росії з ними під час перебування в полоні порушувало Женевські конвенції, заявила сьогодні український омбудсмен Людмила Денісова. Вона сказала, що деякі колишні бранці повідомили, що їх тримали у підвалах, відмовляли у їжі та змушували знімати уніформу.

Женевські конвенції встановлюють міжнародні стандарти гуманного поводження з військовополоненими. Росія поки що ніяк не відреагувала на слова Денисової.