Захарова: Трибунал для Путіна – лише після розслідування бомбардувань Югославії

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала заклик президента США Джо Байдена залучити президента Росії Володимира Путіна до суду Міжнародного карного трибуналу в Гаазі за військові злочини, повідомляє газета “Правда”.

Захарова рекомендувала Вашингтону, щоб суд спочатку розібрався з тим, що сталося в Югославії, Іраку, Косово та Японії.

«Нехай спочатку розпочнеться розслідування бомбардувань Югославії та окупації Іраку. Ще можна знайти ініціаторів «різанини у Сребрениці». І, звісно, ​​торгівля органами у Косові під прикриттям американських чиновників”, – написала Захарова у своєму Telegram-каналі.