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Зафіксований масовий наплив росіян до країни НАТО

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Масове наплив росіян до Фінляндії

Рух із Росії на російсько-фінляндському кордоні збільшився за ніч, повідомила сьогодні вранці прикордонна служба Фінляндії, передає Reuters.

Служба уточнила, що ситуація проте знаходиться під контролем.

Фінляндія уважно стежить за ситуацією в Росії після того, як президент РФ Володимир Путін наказав про часткову мобілізацію, заявив учора міністр оборони Фінляндії Антті Кайкунен.

Проте кількість людей, які перетнули кордон учора, була меншою, ніж у вихідні, сказав Матті Пітканіемі, керівник відділу міжнародних відносин прикордонної служби Фінляндії.

За його словами, вчора до Фінляндії в’їхали 4824 росіянина. Порівняно з 3133 тижнями раніше.

Співробітники Прикордонної служби Фінляндії працюють на дев’яти контрольно-пропускних пунктах, зазначає BTA.

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