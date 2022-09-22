Зафіксований масовий наплив росіян до країни НАТО

Рух із Росії на російсько-фінляндському кордоні збільшився за ніч, повідомила сьогодні вранці прикордонна служба Фінляндії, передає Reuters.

Служба уточнила, що ситуація проте знаходиться під контролем.

Фінляндія уважно стежить за ситуацією в Росії після того, як президент РФ Володимир Путін наказав про часткову мобілізацію, заявив учора міністр оборони Фінляндії Антті Кайкунен.

Проте кількість людей, які перетнули кордон учора, була меншою, ніж у вихідні, сказав Матті Пітканіемі, керівник відділу міжнародних відносин прикордонної служби Фінляндії.

За його словами, вчора до Фінляндії в’їхали 4824 росіянина. Порівняно з 3133 тижнями раніше.

Співробітники Прикордонної служби Фінляндії працюють на дев’яти контрольно-пропускних пунктах, зазначає BTA.