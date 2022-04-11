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Євросоюз вніс 21 авіакомпанію з РФ до чорного списку з повітряної безпеки

Євгеній Подольський

Європейська комісія включила 21 російську авіакомпанію до чорного списку з повітряної безпеки. Про це йдеться у відповідній заяві ЄК, опублікованій у понеділок.

У списку перевізників опинилися: “Аерофлот”, “Росія”, “Перемога”, “Аврора”, S7 Airlines, Utair, “Уральські авіалінії”, Smartavia, Nordwind, Pegas Fly, “ІрАеро”, “Якутія”, NordStar, “Іжавіа” “, “Руслайн”, “Ямал”, “Авіакомпанія Алроса”, “ЮВТ Аеро”, “РусДжет”, “Авіастур-Ту”, “СКОЛ”. Цим компаніям тепер офіційно заборонено здійснювати польоти над країнами-членами Євросоюзу.

Згідно з текстом повідомлення, російські перевізники викликають у Європі серйозні побоювання щодо безпеки експлуатації повітряних суден. Зокрема, авіакомпанії примусово внесли іноземні борти до росреєстру без дійсних сертифікатів льотної придатності.

За словами комісара з транспорту Адини Валеан, це є явним порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію і становить безпосередню загрозу безпеці. «Рішення не є ще однією санкцією проти Росії, воно було прийняте виключно з технічних міркувань та міркувань безпеки. Ми не змішуємо безпеку з політикою», – сказав комісар.

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