Євросоюз послабив санкції проти російських авіакомпаній

Рада Євросоюзу 8 квітня частково послабила санкції проти цивільної авіації Росії, проте це практично не покращить становище російських авіакомпаній. Рішення вже опубліковане в офіційному віснику Євросоюзу.

В оновленій версії санкцій, які Євросоюз запровадив через вторгнення Росії в Україну, європейським компаніям дозволили надавати літаки у фінансовий лізинг у Росії, якщо угоду укладено до 26 лютого 2022 року.

При цьому в кожному окремому випадку європейським компаніям потрібно отримати дозвіл від влади своєї країни для продовження роботи за цим договором. Після завершення всіх виплат авіатехніку передадуть у власність російських авіаперевізників.

Чому послабили санкції?

Фінансовий лізинг – це, по суті, продаж літака на виплат. Після завершення всіх виплат техніка перетворюється на власність авіакомпанії. У Росії цей вид лізингу не поширений. Більшість авіалайнерів бралися за умов операційного лізингу — тобто. тимчасової оренди на кілька років, після чого повітряне судно поверталося власнику.

Умови з фінансового лізингу та операційного лізингу різняться. Російська сторона могла вимагати від європейських компаній виплатити різницю у сплачених рахунках. Мабуть, це й спричинило пом’якшення санкцій, адже від них тоді більше постраждали б європейські компанії, а не російські.

Чому це не допоможе Росії?

Євросоюз та США залишили заборону на постачання до Росії запчастин та технічної документації для обслуговування авіалайнерів. Через це російські авіакомпанії та сервісні центри не зможуть легально отримувати оригінальні запчастини та офіційну підтримку від виробників літаків Airbus та Boeing.

Спочатку іноземні літаки в Росії можна буде ремонтувати за рахунок перетворення частини парку в донорів запчастин. Для подальших польотів країні доведеться налагодити нелегальні канали постачання запчастин або використовувати контрафактні деталі. Така ситуація може призвести до зниження рівня безпеки цивільної авіації в Росії.