ЄС відкладає узгодження російської вакцини “Супутник V” до наступного року

Вакцина Sputnik V НЕ буде схвалена Європейським союзом до першого кварталу 2022 року, оскільки вакцина повинна пройти додаткові перевірки.

Як повідомляє Reuters, регулятор лікарських засобів ЄС, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA), не розглядатиме вакцину Sputnik V, оскільки російський виробник ще не надав необхідні дані для розгляду, запланованого на кінець листопада.

Більш того, згідно з неназваного джерела Reuters, EMA повідомило в електронному листі, що вакцина Sputnik V повинна бути розглянута в рамках змінного огляду, поки агентство не отримає офіційну заявку на отримання дозволу на продаж.

Крім того, джерело Reuters повідомив, що EMA попросило російського виробника повністю заповнити досьє по виробництву “Супутника V”, включаючи таку інформацію, як активні інгредієнти і розлив кінцевого продукту.

“Коли у них буде це досьє, вони також зможуть зрозуміти, куди звертатися за інспекцією”, – сказало джерело.

На офіційному сайті EMA зазначено, що розгляд вакцини Sputnik V почалося 4 березня 2021 року, разом з наступними вакцинами:

Вакцина COVID-19 (клітини Vero) від Sinovac Life Sciences вступила в процедуру розгляду 4 травня.

NVX-CoV2373 від Novavax CZ AS була внесена до плану педіатричних досліджень 2 лютого

Vidprevtyn від Sanofi Pasteur надійшов на розгляд 20 липня.

З іншого боку, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) також винесла вакцину Sputnik V на окремий розгляд. Організація охорони здоров’я оголосила, що незабаром визнає вакцину, оскільки проблема, що стоїть на шляху до її твердженням, була знайдена і вирішена. Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), який також є дистриб’ютором вакцини, раніше оголосив, що делегація ВООЗ незабаром відвідає Росію в якості остаточної процедури схвалення.

Посол ЄС в Росії Маркус Едерер вважає Росію відповідальною за те, що мільйони людей не можуть відвідати ЄС, так як країна гальмує взаємне визнання сертифікатів про щеплення COVID-19.

За словами Едерер, вся необхідна документація по взаємному визнанню була передана в компетентні органи, і ЄС готовий просунутися в цьому питанні на крок вперед. Однак російська влада не поділяють такої готовності, як влада ЄС, враховуючи той факт, що вони ще не підготували документацію для подання до Європейської комісії в Брюсселі.

“Я жалкую про це, тому що взаємне визнання еквівалентності, в тому числі Росією, безумовно полегшило б життя людям, які подорожують в обох напрямках”, – заявив Едерер раніше для російського новинного сайту РБК.

За даними VisaGuide.World, близько 73 країн офіційно визнали вакцину Sputnik V, наприклад, Об’єднані Арабські Емірати, Сан-Марино, Північна Македонія, Албанія, Аргентина, Вірменія, Бахрейн, Білорусь, Бангладеш, Бразилія, Угорщина і Індія.