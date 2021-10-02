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ВООЗ і Росія домовилися по «Sputnik V»

Гліб Парфененко
ВООЗ і Росія домовилися по «Sputnik V»

Всі перешкоди, які до сих пір не дозволяли зареєструвати російську вакцину проти коронавірусу Sputnik V у Всесвітній організації охорони здоров’я, усунені. Про це заявив в Женеві міністр охорони здоров’я Росії Михайло Мурашко.

Міністр прокоментував свою зустріч з генеральним директором ВООЗ Тедросом Аданом Гебрехесусом, на якій вони обговорили прохання про включення «Супутника V» в список ліків, рекомендованих організацією для екстреного використання в боротьбі з пандемією.

«Заявник – компанія, яка займається реєстрацією Sputnik V в ВООЗ, повинна підписати ряд документів, подати додаткові документи – це поки адміністративна процедура, і вона буде розглянута», – пояснив міністр.

«На сьогоднішній день всі бар’єри усунені. Тому ми не бачимо сьогодні ніяких перешкод для подальшої роботи. І це нам підтвердив генеральний директор ВООЗ», – сказав Михайло Мурашко.

У Женеві Росія і США обговорили взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію. За його словами, офіційні особи США «вислухали аргументи Росії і визнають, що ця пропозиція раціональнаа».

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