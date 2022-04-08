Кремль змінив командування. Російські війська в Україні очолить генерал із досвідом війни у Сирії – BBC

Росія реорганізувала командування своїми військами в Україні і тепер ними керує генерал, який воював у Сирії Олександр Дворніков. Він відповідає за покращення координації, повідомляє BBC News.

Дослівно: “Росія зараз реорганізувала командування самотужки в Україні, і тепер командує генерал, який має великий досвід роботи в Сирії”.

Цю інформацію підтвердив ЗМІ західний урядовець.

Зазначається, що після вторгнення в Україну між окупантами була “погана координація” і Дворніков відповідатиме за “покращення координації”.

Пряма мова джерела: “У цього конкретного командира великий досвід російських операцій у Сирії. Тому ми очікуємо, що загальне командування та управління покращиться”.

За словами джерела, РФ все ще прагне домогтися якихось успіхів до 9 травня, проте чиновник вважає, що, таким чином, політичні імперативи РФ мають пріоритет над військовими.

Західні офіційні особи заявили, що РФ відправляє додаткові сили у бік Донбасу частинами і не робить паузу, щоб дозволити військам належним чином перегрупуватися.