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Величезна черепаха покусала росіянку в Туреччині

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Величезна черепаха покусала росіянку в Туреччині

Величезна черепаха-логерхед напала на російську пенсіонерку в Туреччині. Про це повідомляє Posta.

64-річна Лідія Базарова разом із подругою відпочивала в Анталії. Одного дня жінка вирішила полежати на спині у воді, як раптом відчула, що хтось схопив її за стегно:

“Я не відразу зрозуміла, що сталося, але це було просто моторошно. Я почала битися руками, борсатися, тонути”.

Після цього черепаха знову вкусила Базарову, але вже за руку. Тоді крики туристки почув рятівник: він допоміг росіянці відбитися від черепахи, завдяки чому жінці вдалося відплисти до берега. Згодом вона дізналася, що рятівник зламав руку.

Після інциденту постраждалій допомогли дістатися лікарні. Лікарі виявили на її тілі гематоми та сліди від укусів. За словами Лідії, вона пережила справжній кошмар і тепер не знає, чи ризикне знову поринути у море.

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