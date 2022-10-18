В Анталії знайшли мертвим російського туриста

Як повідомляє видання Hurriyet, тіло російського туриста, який вважався зниклим безвісти з 8 вересня, було виявлено на курорті Кемер у турецькій провінції Анталія (Туреччина).

Туриста шукали 39 днів, в результаті минулими вихідними його знайшли загиблим на скелі заввишки 70 м у районі гори Чалиш на курорті Кемер.

З’ясувалося, що загиблий — 47-річний росіянин, його тіло направлене на відкриття в інститут судової медицини Анталії.

Гора Чалиш заввишки 315 м знаходиться між курортним містом Кемер та селищем Кіріш, вона вважається популярним місцем для прогулянок туристів.