Всі розділи
ГоловнаРосіяВ Анталії знайшли мертвим російського туриста
РосіяТуреччинаТуризм

В Анталії знайшли мертвим російського туриста

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Анталії знайшли мертвого російського туриста

Як повідомляє видання Hurriyet, тіло російського туриста, який вважався зниклим безвісти з 8 вересня, було виявлено на курорті Кемер у турецькій провінції Анталія (Туреччина).

Туриста шукали 39 днів, в результаті минулими вихідними його знайшли загиблим на скелі заввишки 70 м у районі гори Чалиш на курорті Кемер.

З’ясувалося, що загиблий — 47-річний росіянин, його тіло направлене на відкриття в інститут судової медицини Анталії.

Гора Чалиш заввишки 315 м знаходиться між курортним містом Кемер та селищем Кіріш, вона вважається популярним місцем для прогулянок туристів.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму