Усього було вислано понад 325 російських дипломатів та співробітників посольств

ЄС та його союзники через два дні оголосили, що переслідують 200 російських дипломатів у зв’язку із вбивствами у Бучі, повідомляє Guardian. Видання зазначає, що відколи Москва вторглася в Україну, загалом було вислано понад 325 її дипломатів та співробітників посольства.

Газета зазначає, що з понеділка європейські країни запросили залишити країну 206 російських дипломатів, на додаток до більш ніж 100 висланих з початку російського вторгнення в Україну 24 лютого, і очікується, що це число зростатиме.

Газета зазначає, що це одна з найбільших дипломатичних розбіжностей між Заходом та Росією за останні роки. За словами Зеленського, Москва використовує ООН для «поширення брехні», коли російська економіка руйнується.

Видання зазначає, що, на думку Білого дому, інфляція розорить Росію фінансово. Міжнародні санкції вразили фінансову систему Росії, і зараз, за ​​словами президента США, вона «валиться».

The Independent процитувала прес-секретаря Білого дому Джен Сакі, яка заявила, що незабаром Росія не зможе обслуговувати свої борги, залежатиме від того, яку відповідь президент Володимир Путін вирішить дати на санкції.