ГоловнаМіжнародні організаціїЄСУсього було вислано понад 325 російських дипломатів та співробітників посольств
Міжнародні організаціїЄСРосія

Усього було вислано понад 325 російських дипломатів та співробітників посольств

Євгеній Подольський

ЄС та його союзники через два дні оголосили, що переслідують 200 російських дипломатів у зв’язку із вбивствами у Бучі, повідомляє Guardian. Видання зазначає, що відколи Москва вторглася в Україну, загалом було вислано понад 325 її дипломатів та співробітників посольства.

Газета зазначає, що з понеділка європейські країни запросили залишити країну 206 російських дипломатів, на додаток до більш ніж 100 висланих з початку російського вторгнення в Україну 24 лютого, і очікується, що це число зростатиме.

Газета зазначає, що це одна з найбільших дипломатичних розбіжностей між Заходом та Росією за останні роки. За словами Зеленського, Москва використовує ООН для «поширення брехні», коли російська економіка руйнується.
Видання зазначає, що, на думку Білого дому, інфляція розорить Росію фінансово. Міжнародні санкції вразили фінансову систему Росії, і зараз, за ​​словами президента США, вона «валиться».

The Independent процитувала прес-секретаря Білого дому Джен Сакі, яка заявила, що незабаром Росія не зможе обслуговувати свої борги, залежатиме від того, яку відповідь президент Володимир Путін вирішить дати на санкції.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмCOVID Travel NewsРосіяLifeStyleУкраїнаТуреччинаСШАМедицинаЄгипет

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїздоров'яПоради туристамАвіаперельотиОмікрон

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал