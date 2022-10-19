Україна потрапила до рейтингу найнебезпечніших країн світу у 2022 році

Україна, через розв’язану Росією на її території війну, прогнозовано потрапила до найнебезпечніших країн світу у 2022 році за версією Global Risk Assessment.

Про це свідчать дані щорічного рейтингу Global Guardian.

Так, аналітики надали Україні “екстремальний” бордовий рейтинг, який зазвичай отримують країни, на території яких відбуваються активні бойові дії або фіксується неконтрольовано високий рівень злочинності. Від відвідування таких країн експерти радять утриматися. Рік тому Україна мала середній рівень небезпеки.

Крім України, екстремальними визнали такі країни як Лівія, ЦАР, Ємен, Сомалі, Буркіна-Фасо, Сирія та Афганістан.

Крім того, Україна додатково отримала маркування країн із “геополітичними ризиками”, на території яких тривають холодні, теплі та гарячі конфлікти. Бізнесмени та мандрівники, які працюють у цих регіонах, мають активно стежити за політичними подіями та бути готовими до швидкої зміни ситуації.

Примітно, що країну-агресора Росію, яка щодня територизує громадянське населення України, віднесли лише до категорії “помаранчевих” країн із середнім рівнем небезпеки. Геополітичних ризиків укладачі рейтингу там чомусь теж не побачили.

А ось найбезпечнішими країнами світу у 2022 році визнали Нову Зеландію, Канаду, Японію, Південну Корею, Ісландію, Гренландію, Ірландію, Данію, Норвегію, Португалію, Кіпр, Німеччину, Люксембург, Швейцарію, Чехію, Угорщину, Словенію, Хорватію, а також що межують з Росією Польщу, Литву, Естонію та Латвію.