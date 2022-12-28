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У Туреччині росіянам почали відмовляти у наданні ВНЖ

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині росіянам почали відмовляти у наданні ВНЖ

У турецьких чатах з’явилися численні скарги на відмову у наданні росіянам посвідки на проживання (ikamet). Судячи з коментарів, проблеми виникли у охочих отримати його у Фетхіє, Ізмірі, Каші та Кемері, а ось в Аланії, Анталії та Стамбулі.

Причиною масових відмов стало посилення вимог до заявників, вже третє за рік. Так тепер віддальникам потрібно пред’явити завірений роботодавцем документ із зазначенням щомісячного заробітку. Виписки з рахунків та регулярні грошові перекази більше не приймаються як доказ матеріальної спроможності. Підтверджувати свій статус і розмір доходу доведеться і пенсіонерам, які раніше до них ставилися більш ніж лояльно, оскільки літні росіяни не претендують на робочі місця турків. Повторно просити ВНЖ можна лише через 6 місяців, а перебувати у Туреччині без візи – лише 90 днів упродовж півроку.

Крім того, Туреччина постійно поповнює та переглядає список місць, де кількість іноземців сягає 20% від усього населення, більше за законами країни не можна. Влітку до нього увійшло понад півсотні районів Стамбула, десятки – в Адані, Анкарі та Мерсіні.

Цього року через війну потік росіян, українців та білорусів, які бажають отримати ВНЖ у Туреччині, значно зріс. Пов’язано це було з досить простими правилами та мінімальним набором документів для подання заяви на дозвіл на проживання в цій країні.

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